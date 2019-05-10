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Футбол в России

Кикнадзе: "Локомотив" достойно справился с потерей важных футболистов в матче с "Рубином"

Московский клуб добился победы над казанской командой со счетом 4:0

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб "Локомотива" хорошо справились с потерями важных игроков команды из-за травм в матче с казанским "Рубином" (4:0). Об этом ТАСС в пятницу по телефону рассказал генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе.

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Встреча 28-го тура чемпионата России прошла на "РЖД-Арене". Из-за травм не приняли участие в игре полузащитники "Локомотива" Дмитрий Баринов и Дмитрий Тарасов, а также нападающий Джефферсон Фарфан.

"Хорошие впечатления от сегодняшней игры команды, хорошо сыграли. Были серьезные проблемы, серьезная ситуация с травмами, важно было преодолеть эти сложности. Мне показалось, мы сделали это очень достойно, команда выглядела уверенно", - отметил Кикнадзе.

В прошлом туре "Локомотив" потерпел выездное поражение от тульского "Арсенала" (0:2). "Команда достаточно профессиональна и понимает, что долгое переживание неудачи только мешает на спортивной дороге. Да, было обидное и несвоевременное поражение в Туле, поражение, которое сделало "Зенит" чемпионом. Но это все осталось в прошлом", - подчеркнул генеральный директор "Локомотива".

В турнирной таблице "Локомотив" занимает второе место, набрав 52 очка. В следующем туре железнодорожники 19 мая в гостях сыграют с екатеринбургским "Уралом".

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