РФС не удовлетворен выступлением сборной России на юношеском чемпионате Европы

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Руководство Российского футбольного союза (РФС) осталось не удовлетворено результатом выступления сборной России на юношеском чемпионате Европы (игроки не старше 17 лет), который проходит в Ирландии. Об этом ТАСС в пятницу заявил генеральный директор РФС Александр Алаев.

В пятницу российская команда в своем последнем матче на турнире проиграла сборной Венгрии со счетом 2:3. В турнирной таблице группы D россияне заняли последнее место, не набрав в трех матчах ни одного очка. После второго тура группового этапа сборная лишилась шансов на выход в плей-офф, проиграв командам Исландии (2:3) и Португалии (1:2).

"К сожалению, юношеская сборная России под руководством Дмитрия Хомухи не смогла выполнить задачу выхода из группы на юношеском чемпионате Европы в Ирландии, - сказал Алаев. - Безусловно, три поражения - совсем не тот результат, на который мы все рассчитывали. Но если посмотреть на ход этих матчей, то ни в одном из них наши ребята не выглядели мальчиками для битья, везде оказывали упорное сопротивление и уступили с разницей в один мяч. Так что с точки зрения самоотдачи и силы воли к ним никаких претензий нет".

"Уровень юношеского чемпионата Европы очень высок, и конкурировать с лучшими командами у юношеских российских сборных получается далеко не каждый сезон. Сборная в этой возрастной категории за свою историю четыре раза выходила на чемпионат Европы, дважды становилась его победителем и один раз - бронзовым призером. Поэтому нынешним результатом мы не удовлетворены, хотя очень надеялись на опыт Дмитрия Хомухи и успешную игру этой команды в Ирландии. После приезда команды обязательно проведем полноценный анализ и дадим объективную оценку выступления сборной на Евро", - добавил Алаев.

Чемпионат Европы в Ирландии завершится 19 мая.