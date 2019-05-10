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Действующие победители мирового первенства шведы уступили чехам в матче ЧМ по хоккею

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу чешской команды
Хоккеисты сборной Чехии EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Хоккеисты сборной Чехии
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

БРАТИСЛАВА, 11 мая. /ТАСС/. Сборная Чехии одержала победу над командой Швеции со счетом 5:2 в своем первом матче чемпионата мира по хоккею. На встрече группы B, которая прошла в Братиславе, присутствовало 8723 зрителя.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Якуб Врана (2-я и 57-я минуты), Доминик Кубалик (37), Михал Фролик (41) и Ян Коварж (60). У проигравших отличились Патрик Хёрнквист (21) и Оскар Линдблом (24).

Одним из главных арбитров этого матча был россиянин Роман Гофман. Команды в этой встрече получили на двоих 28 штрафных минут - по 14 у каждой. Матч несколько раз приостанавливался из-за драк между игроками.

Сборная Швеции является действующим чемпионом мира. На прошлогоднем турнире шведы тоже выступали в ранге обладателей трофея, но тогда в стартовом матче они разгромили команду Белоруссии - 5:0.

В турнирной таблице группы B сборная Чехии делит первое место с командой России. На их счету по три очка. Российские хоккеисты ранее обыграли норвежцев (5:2).

В следующем матче сборная Чехии 11 мая встретится с командой Норвегии. Шведы 12 мая сыграют с итальянцами.

Чемпионат мира по хоккею-2019 группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Словакия11000004-13
2Финляндия11000003-13
3Германия00000000-00
4Дания00000000-00
5Франция00000000-00
6Великобритания00000000-00
7Канада10000011-30
8США10000011-40
Чемпионат мира по хоккею-2019 группа B
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Россия11000005-23
1Чехия11000005-23
3Швейцария00000000-00
4Латвия00000000-00
5Австрия00000000-00
6Италия00000000-00
7Швеция10000012-50
7Норвегия10000012-50
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