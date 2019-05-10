Действующие победители мирового первенства шведы уступили чехам в матче ЧМ по хоккею

БРАТИСЛАВА, 11 мая. /ТАСС/. Сборная Чехии одержала победу над командой Швеции со счетом 5:2 в своем первом матче чемпионата мира по хоккею. На встрече группы B, которая прошла в Братиславе, присутствовало 8723 зрителя.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Якуб Врана (2-я и 57-я минуты), Доминик Кубалик (37), Михал Фролик (41) и Ян Коварж (60). У проигравших отличились Патрик Хёрнквист (21) и Оскар Линдблом (24).
Одним из главных арбитров этого матча был россиянин Роман Гофман. Команды в этой встрече получили на двоих 28 штрафных минут - по 14 у каждой. Матч несколько раз приостанавливался из-за драк между игроками.
Сборная Швеции является действующим чемпионом мира. На прошлогоднем турнире шведы тоже выступали в ранге обладателей трофея, но тогда в стартовом матче они разгромили команду Белоруссии - 5:0.
В турнирной таблице группы B сборная Чехии делит первое место с командой России. На их счету по три очка. Российские хоккеисты ранее обыграли норвежцев (5:2).
В следующем матче сборная Чехии 11 мая встретится с командой Норвегии. Шведы 12 мая сыграют с итальянцами.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Словакия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4-1
|3
|2
|Финляндия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-1
|3
|3
|Германия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|Великобритания
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|Канада
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-3
|0
|8
|США
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-4
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Россия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|3
|1
|Чехия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|3
|3
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Латвия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|Италия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|Швеция
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-5
|0
|7
|Норвегия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-5
|0