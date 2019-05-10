Яшкин: чешские хоккеисты победили команду Швеции на ЧМ благодаря надежной игре голкипера

БРАТИСЛАВА, 11 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Чехии смогли победить команду Швеции в своем стартовом матче чемпионата мира благодаря уверенным действиям вратаря. Такое мнение журналистам высказал нападающий чехов Дмитрий Яшкин.

Сборная Чехии выиграла у действующих чемпионов мира со счетом 5:2.

"Думаю, вся команда довольна тем, что мы сегодня показали. У нас очень хорошо играл вратарь (Патрик Бартошак - прим. ТАСС), а ребята, которые должны были забрасывать шайбы, справились со своей работой, - сказал Яшкин. - Такая же встреча была и в Чехии (на заключительном этапе Евротура, где чехи победили со счетом 3:0 - прим. ТАСС) - мы давили в первой половине стартового периода, потом они немного выровняли игру. Сегодня было то же самое, вратарь нас хорошо поддержал, и мы решили исход матча".

Главный тренер чехов Милош Ржига отметил, что его подопечные хорошо действовали в плане дисциплины. "Ребята были на 100 процентов готовы к этой игре. Что касается матча со сборной России, то сейчас мы готовимся к команде Норвегии. Россия пока меня не интересует", - подчеркнул Ржига.

Следующий матч на чемпионате мира команда Чехии проведет против сборной Норвегии. Встреча состоится 11 мая.