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Чемпионат мира по хоккею-2019

Яшкин: чешские хоккеисты победили команду Швеции на ЧМ благодаря надежной игре голкипера

Сборная Чехии обыграла шведов со счетом 5:2 в своем стартовом матче мирового первенства
Дмитрий Яшкин EPA-EFE/Christian Bruna
Описание
Дмитрий Яшкин
© EPA-EFE/Christian Bruna

БРАТИСЛАВА, 11 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Чехии смогли победить команду Швеции в своем стартовом матче чемпионата мира благодаря уверенным действиям вратаря. Такое мнение журналистам высказал нападающий чехов Дмитрий Яшкин.

Сборная Чехии выиграла у действующих чемпионов мира со счетом 5:2.

"Думаю, вся команда довольна тем, что мы сегодня показали. У нас очень хорошо играл вратарь (Патрик Бартошак - прим. ТАСС), а ребята, которые должны были забрасывать шайбы, справились со своей работой, - сказал Яшкин. - Такая же встреча была и в Чехии (на заключительном этапе Евротура, где чехи победили со счетом 3:0 - прим. ТАСС) - мы давили в первой половине стартового периода, потом они немного выровняли игру. Сегодня было то же самое, вратарь нас хорошо поддержал, и мы решили исход матча".

Главный тренер чехов Милош Ржига отметил, что его подопечные хорошо действовали в плане дисциплины. "Ребята были на 100 процентов готовы к этой игре. Что касается матча со сборной России, то сейчас мы готовимся к команде Норвегии. Россия пока меня не интересует", - подчеркнул Ржига.

Следующий матч на чемпионате мира команда Чехии проведет против сборной Норвегии. Встреча состоится 11 мая.

Теги
Чемпионат мира по хоккею-2019
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