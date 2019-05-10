Нюландер: сборной Швеции сложно будет обыграть россиян на ЧМ по хоккею

БРАТИСЛАВА, 11 мая. /ТАСС/. Сборной Швеции тяжело будет победить команду России на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии. Такое мнение журналистам после матча с чехами высказал нападающий шведов Вильям Нюландер.

Сборная Швеции начала турнир с поражения от команды Чехии со счетом 2:5. Подопечные же Ильи Воробьева стартовали с победы над норвежцами (5:2). Матч сборных России и Швеции пройдет 21 мая и станет заключительным в группе В.

"Россияне имеют отличную команду. Нам тяжело будет обыграть их", - сказал Нюландер.

Главные арбитры матча сборных Чехии и Швеции (5:2), одним из которых был россиянин Роман Гофман, выписали командам на двоих 28 штрафных минут - по 14 у каждой. "Судьи делают свою работу и стараются. Можно соглашаться с рядом их решений, а можно и протестовать. Однако это не имеет значения", - добавил хоккеист.

Не стал говорить о работе арбитров и форвард шведов Элиас Петтерссон. "У чехов очень сильная команда, молодые быстрые ребята. Обе команды старались выиграть. Силовые приемы следовали друг за другом, появлялись эмоции", - отметил Петтерссон.

В следующем матче шведы 12 мая сыграют против команды Италии.