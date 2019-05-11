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Хоккеист Елесин подписал контракт новичка с клубом НХЛ "Калгари"

Соглашение рассчитано на два года
Александр Елесин Елена Руско/ТАСС
Описание
Александр Елесин
© Елена Руско/ТАСС

ТАСС, 11 мая. Защитник Александр Елесин подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари" сроком на два года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Елесин является воспитанником ярославского "Локомотива". За основную команду он отыграл 87 встреч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и 19 матчей - в плей-офф. Также защитник выступал в составе хабаровского "Амура" в сезоне-2016/17. Всего в КХЛ - в регулярных чемпионатах и плей-офф - на счету Елесина 128 матчей и 20 (9 шайб + 11 передач) очков.

23-летний хоккеист попал в расширенный состав сборной России, который состоял из 27 игроков, для участия на чемпионате мира в Словакии. Однако перед отлетом национальной команды в Братиславу защитника оставили в России, чтобы он продолжал подготовку по индивидуальному плану.

"Калгари" в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ стал победителем Западной конференции. Однако в первом раунде плей-офф команда со счетом 1-4 в серии проиграла "Колорадо" и вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли.

Контракт новичка - первое соглашение, которое подписывает хоккеист младше 25 лет в НХЛ, срок договора зависит от возраста игрока: 18-21 (3 года), 22-23 (2 года), 24 (1 год). Исключение составляют европейские игроки в возрасте от 25 до 27 лет, которые тоже должны подписать первый трудовой договор в НХЛ сроком на один сезон в качестве новичка. Контракт является двусторонним, что позволяет отправлять хоккеиста в фарм-клуб, а максимальный его размер равен $925 тыс. в год.

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