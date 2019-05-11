СМИ: МЮ отказался от покупки футболиста "Аякса" де Лигта из-за его склонности к полноте

ТАСС, 11 мая. Руководство английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" отказалось приобретать 19-летнего голландского защитника "Аякса" Маттейса де Лигта из-за его склонности к набору лишнего веса. Об этом в субботу сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ESPN.

Де Лигт стал самым молодым капитаном команды, которые играли в полуфинале Лиги чемпионов. "Аякс" по сумме двух встреч полуфинала турнира уступил английскому "Тоттенхэму" (1:0, 2:3).

По информации источника, "Манчестер Юнайтед" был готов приобрести игрока перед началом следующего сезона. Однако руководство обеспокоено тем фактом, что защитник предрасположен к набору лишнего веса. Из-за этого они отменили переговоры.

Отмечается, что в услугах де Лигта заинтересована испанская "Барселона". Также руководство "Аякса" подтвердило, что футболист, скорее всего, покинет команду.

Футболист является воспитанником "Аякса". В нынешнем сезоне де Лигт провел за клуб 53 матча в разных турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами.