Джастин Заник занял пост генерального менеджера клуба НБА "Юта"

ТАСС, 11 мая. Деннис Линдси назначен исполнительным вице-президентом клуба Национальной баскетбольной лиги (НБА) "Юта" по баскетбольным операциям. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ранее Линдси занимал должность генерального менеджера клуба. Теперь эту работу будет выполнять бывший помощник генерального директора клуба Джастин Заник.

"Мы рады этим изменениям, так как они позволяют Линдси обеспечивать исполнительное руководство и общее стратегическое видение операций и дают Занику возможность оказывать большее влияние на нашу организацию, - заявил президент клуба Стив Саркс. - Как один из самых ярких молодых руководителей в лиге Заник будет отвечать за повседневные операции".

В серии первого раунда плей-офф НБА текущего сезона "Юта" уступила в серии "Хьюстону" со счетом 1-4.