Канадский защитник Диц подписал новое соглашение с клубом КХЛ "Барыс"

ТАСС, 11 мая. Канадский защитник Даррен Диц подписал новый контракт с казахстанским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс". Об этом в субботу сообщила пресс-служба лиги.

Соглашение 25-летнего защитника с клубом рассчитано до конца сезона-2021/22. Диц является лучшим бомбардиром среди защитников прошедшего сезона, в 62 играх регулярного чемпионата он набрал 53 очка (15 шайб + 38 передач). В плей-офф на его счету 4 (3+1) очка в 11 играх.

Канадский нападающий "Барыса" Кёртис Волк заключил с клубом новый двухлетний контракт. Волк в прошедшем регулярном чемпионате провел 50 матчей, в которых забросил 9 шайб и отдал 18 результативных передач. В плей-офф на его счету 7 (1+6) очков в 12 играх.

Ранее клуб из Нур-Султана покинули канадские нападающие Патрис Кормье и Мэттью Фрэттин, перешедшие в казанский "Ак Барс".

"Барыс" в прошедшем сезоне занял второе место в Восточной конференции в регулярном чемпионате и проиграл во втором раунде плей-офф будущему финалисту - омскому "Авангарду" (1-4 в серии).