Хоккеист Задоров присоединится к сборной России на чемпионате мира 12 мая

ТАСС, 11 мая. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров присоединится к сборной России на чемпионате мира 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

24-летний хоккеист был вызван в состав национальной команды после вылета "Колорадо" из плей-офф НХЛ. В сезоне-2018/19 Задоров провел 70 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 14 очков (7 шайб + 7 голевых передач). В плей-офф россиянин сыграл 12 встреч, не отметившись результативными действиями.

В стартовом матче на чемпионате мира россияне в пятницу обыграли норвежцев со счетом 5:2. В следующем матче на турнире подопечные Ильи Воробьева 12 мая сыграют с командой Австрии, встреча начнется в 13:15 мск.

На данный момент тренерский штаб включил в официальную заявку на турнир 21 игрока. Максимум можно заявить 25 хоккеистов.

Чемпионат мира завершится 26 мая.