Россиянин Шварцман выиграл дебютную гонку "Формулы-3"

ТАСС, 11 мая. Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман занял первое место в первой гонке первого этапа сезона "Формулы-3", который проходит в Испании.

Россиянин в квалификации занял первое место, но на старте гонки уступил эту позицию датчанину Кристиану Лундгору (ART), который в итоге финишировал первым. Однако сразу после гонки он получил штраф в размере 5 секунд за то, что медленно возвращался на пит-лейн после финиша. Таким образом победа перешла к Шварцману. Третьим стал партнер россиянина по команде новозеландец Маркус Армстронг.

Россиянин Артем Петров (Jenzer Motorsport) финишировал 19-м. Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.

Шварцман является членом программы развития российского автоспорта SMP Racing и академии команды "Формулы-1" "Феррари".

"Формула-3" - новый чемпионат, проводимый под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA) и образованный путем слияния европейской "Формулы-3" и GP3. В гоночной серии принимают участие 30 пилотов.