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Футбол в Испании

СМИ: "Барселона" заинтересована в приобретении футболиста "Аякса" ван де Бека

В нынешнем сезоне полузащитник провел 55 встреч за "Аякс", в которых забил 16 голов

ТАСС, 11 мая. Испанский футбольный клуб "Барселона" рассматривает возможность перехода полузащитника голландского "Аякса" Донни ван де Бека. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на газету Mundo Deportivo.

22-летний футболист является воспитанником голландского клуба.

По информации издания, "Барселона" может приобрести игрока в ближайшее летнее трансферное окно. Помимо него, в состав клуба могут перейти полузащитник "Аякса" Френки де Йонг и защитник Маттейс де Лигт. Отмечается, что трансфер де Йонга уже согласован на сумму €75 млн, а переговоры по де Лигту продолжаются.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 55 встреч за "Аякс", в которых забил 16 голов и отдал 12 передач.

"Аякс" в текущем сезоне дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил английскому "Тоттенхэму" по сумме двух игр (1:0, 2:3). Самым молодым капитаном в истории полуфиналов турнира стал де Лигт.

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