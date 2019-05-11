Боец Магомедшарипов не планирует проводить поединок против Ортеги на турнире UFC 240

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Поединка между россиянином Забитом Магомедшарипов и американцем Брайаном Ортегой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 240 не будет. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

Ранее портал FloCombate сообщал о том, что данный бой находится в разработке на турнир UFC 240, который на данный момент не имеет официально утвержденной даты и места проведения.

"Это неправда. На турнире UFC 240 этого боя не будет", - сказал собеседник агентства.

В активе Магомедшарипова 17 побед и одно поражение. Он входит в топ-15 рейтинга UFC в полулегком весе.