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Боксеры-любители выступят на Красной площади в рамках Международного дня бокса

День бокса впервые прошел на Красной площади летом 2017 года

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Турнир между любительскими сборными командами по боксу пройдет на Красной площади в Международный день бокса. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Пригласим сильнейшие сборные по олимпийскому боксу", - сказал Кремлев.

Как ранее сообщал ТАСС, в 2019 году мероприятия в честь Международного дня бокса пройдут с 20 по 22 июля на Красной площади.

День бокса впервые прошел на Красной площади летом 2017 года. Ранее Международная ассоциация бокса признала праздник всемирным.

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