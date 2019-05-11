Футболист "Манчестер Юнайтед" Эррера покинет клуб по окончании сезона

ТАСС, 11 мая. Испанский полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера покинет клуб после окончания сезона-2018/19. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Контракт с игроком истекает летом 2019 года. Футболист выступал за манчестерскую команду в течение пяти лет.

"Манчестер Юнайтед" в моем сердце, я знал это с того момента, как впервые сыграл здесь, когда надел футболку команды. Я испытывал особые чувства, когда фанаты скандировали мое имя. Каждый раз, когда я выступал за "Манчестер Юнайтед", в каждой игре, когда были победы и поражения, особенно, когда я не мог помочь из-за травм, я понимал, что этот клуб для меня значит. Я буду помнить каждый из матчей, потому что играл за великолепный клуб в Англии", - сказал Эррера.

Эррера перешел в "Манчестер Юнайтед" из испанского "Атлетика" в 2014 году. Всего за английскую команду полузащитник, которому в августе исполнится 30 лет, провел 189 матчей, в которых забил 20 мячей и отметился 27 голевыми передачами. В нынешнем сезоне футболист сыграл в 28 встречах во всех турнирах, в которых забил три мяча. В составе клуба он стал обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка Англии, а также выиграл Лигу Европы.