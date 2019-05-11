Победители турнира "Золотая шайба" посетили тренировку сборной России на ЧМ

БРАТИСЛАВА, 11 мая. /ТАСС/. Детская хоккейная команда "Полюс-2006" из Владивостока посетила тренировку сборной России во время чемпионата мира в Словакии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Полюс-2006" стал победителем краевого турнира среди игроков 2006-2007 г. р. на призы клуба "Золотая шайба" среди городских команд, проходившего в начале февраля. Одним из призов за победу стала поездка ребят на чемпионат мира 2019 года.