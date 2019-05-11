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Победители турнира "Золотая шайба" посетили тренировку сборной России на ЧМ

Занятие посетила команда "Полюс-2006" из Владивостока

БРАТИСЛАВА, 11 мая. /ТАСС/. Детская хоккейная команда "Полюс-2006" из Владивостока посетила тренировку сборной России во время чемпионата мира в Словакии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Полюс-2006" стал победителем краевого турнира среди игроков 2006-2007 г. р. на призы клуба "Золотая шайба" среди городских команд, проходившего в начале февраля. Одним из призов за победу стала поездка ребят на чемпионат мира 2019 года.

В тренировке сборной России участвовали 25 хоккеистов, включая недавно заявленного на турнир форварда Ивана Телегина, а также защитников Артема Блажиевского и Артема Зуба, которые пока вне заявки.

В первом матче турнира россияне обыграли команду Норвегии со счетом 5:2, в следующей встрече 12 мая сборная России сыграет с командой Австрии.

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