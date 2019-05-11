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Георгиев будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче ЧМ с австрийцами

Встреча состоится в воскресенье в Братиславе
Александр Георгиев Александр Демьянчук/ТАСС
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Александр Георгиев
© Александр Демьянчук/ТАСС

БРАТИСЛАВА, 11 мая. /ТАСС/. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев займет место в воротах сборной России во втором матче группового этапа чемпионата мира с австрийцами. Об этом журналистам в субботу сообщил главный тренер российской сборной Илья Воробьев.

Встреча состоится в воскресенье в Братиславе, начало - 13:15 мск. В стартовом матче с командой Норвегии (5:2), который прошел 10 мая, ворота россиян защищал Андрей Василевский.

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"Георгиев будет играть против австрийцев, вторым вратарем на матч заявлен Илья Сорокин", - сказал Воробьев.

23-летний Георгиев защищал ворота национальной сборной в апрельских матчах Еврочелленджа против сборных Швейцарии (5:2, 5:1) и Латвии (4:2, 1:2 ОТ), а также в игре Евротура с финнами (1:3). В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ он провел 33 матча (91,4% отраженных бросков), одержав 14 побед (два матча "на ноль").

Ранее стало известно, что сборная России внесла в заявку на турнир нападающего Ивана Телегина. "Планируем, что он завтра [в матче с австрийцами] сыграет", - отметил Воробьев.

Чемпионат мира проходит в Словакии и завершится 26 мая. Сборная России после первого игрового дня делит первое место в турнирной таблице группы В с чехами. Обе команды набрали по 3 очка.

Теги
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