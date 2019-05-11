Хоккеист Задоров будет заявлен на чемпионат мира в воскресенье

БРАТИСЛАВА, 11 мая. /ТАСС/. Защитник сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров будет внесен в заявку национальной команды на чемпионат мира в воскресенье. Об этом в субботу журналистам сообщил главный тренер российской сборной Илья Воробьев.

24-летний хоккеист был вызван в состав национальной команды после вылета "Колорадо" из плей-офф НХЛ.

"Задорова заявим в день игры с австрийцами. Сыграет ли он, пока неизвестно, - сказал Воробьев. - Мы рассчитываем, что он все-таки завтра сыграет, приехав, как Гавриков, с корабля на бал. А там дальше будем смотреть".

В сезоне-2018/19 Задоров провел 70 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 14 очков (7 шайб + 7 голевых передач). В плей-офф россиянин сыграл 12 встреч, не отметившись результативными действиями.

На тренировке в субботу снова отсутствовал старший тренер сборной Алексей Жамнов, который позднее присоединился к команде по причине болезни. "Он лежит в номере, голос у него не самый бодрый. Но я надеюсь, что со следующей недели он уже будет с нами", - отметил Воробьев.

В стартовом матче на чемпионате мира россияне в пятницу обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующий матч российская команда проведет с австрийцами 12 мая, начало - 13:15 мск.