Вице-чемпион ОИ Коротышкин вошел в комиссию спортсменов Европейской лиги плавания

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Евгений Коротышкин вошел в комиссию спортсменов Европейской лиги плавания (LEN). Об этом ТАСС сообщил в субботу член бюро Европейской лиги плавания (LEN), президент федераций синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло России Алексей Власенко.

Решение о включении бывшего пловца 36-летнего Коротышкина в комиссию спортсменов LEN было принято в субботу на конгрессе организации.

"В техническом комитете LEN Россию будет представлять Евгений Шаронов, а в комиссии атлетов - Евгений Коротышкин", - сказал Власенко.

Коротышкин также является бронзовым призером чемпионата мира 2003 года, трехкратным чемпионом Европы, многократным победителем чемпионатов Европы и мира на короткой воде. "После решения меня лично поздравил президент LEN", - отметил Коротышкин, который завершил профессиональную картеру в 2016 году.

На конгрессе также состоялись презентации предстоящих турниров LEN. Власенко отметил, что лучшей стала презентация оргкомитетов юниорских чемпионатов Европы по плаванию и прыжкам в воду 2019 года в Казани. "Зал аплодировал стоя", - заметил он.