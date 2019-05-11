ФХР не стала вызывать на Панарина в сборную из-за окончания его контракта с "Коламбусом"

БРАТИСЛАВА, 11 мая. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) не стала вызывать в национальную команду форварда клуба Национальной хоккейной лиги "Коламбус" Артемия Панарина, поскольку у игрока заканчивается контракт с клубом в конце сезона-2018/19, а также из-за того, что заявка на чемпионат мира у сборной России по нападающим уже закрыта. Об этом журналистам в субботу рассказал главный тренер российской команды Илья Воробьев.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли "Коламбус" уступил во втором раунде "Бостону" (счет в серии 2-4). Последняя игра серии прошла в ночь на 7 мая по московскому времени.

"Мы связывались с Артемием. Он отличный хоккеист, много сделал для сборной. На данный момент он без контракта, заявка по нападающим закрыта, но двери в сборную всегда для него открыты", - сказал Воробьев.

Сборная России заявила на чемпионат мира 14 нападающих, последним стал Иван Телегин, который был внесен в заявку в субботу.

Панарин является серебряным (2015) и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2016, 2017).