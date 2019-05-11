Воробьев: сборная Австрии показывает быстрый хоккей

БРАТИСЛАВА, 11 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Австрии производят впечатление быстрой команды. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Илья Воробьев.

Матч группового этапа чемпионата мира Россия - Австрия пройдет в воскресенье, начало в 13:15 мск.

"Я смотрел, как они (австрийцы - прим. ТАСС) играли контрольный матч с канадцами (5:7). Они ждали своих моментов, играли на контратаках. Это быстрая команда, два периода они неплохо продержались", - отметил Воробьев.

В первый день чемпионата мира поражения потерпели сборные Канады и США, в составе которых немало игроков из Национальной хоккейной лиги. "Привыкание к большим площадкам является немаловажным фактором. Мы это чувствуем, и ребята об этом тоже говорят. Для них эта площадка большая, непривычная", - отметил он.

По новым правилам турнира, в полуфинале команда с наивысшим посевом по итогам группового этапа будет играть со сборной с наименьшим посевом. "Относиться к этому можно как хочешь. Первое место всегда ценное, и надо от игры к игре показывать хороший хоккей", - отметил Воробьев.

Чемпионат мира завершится 26 мая.