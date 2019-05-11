Хоккеист Телегин отметил, что рад включению в заявку сборной России на ЧМ

Телегин был заявлен на турнир в субботу. На данный момент тренерский штаб включил в официальную заявку на чемпионат мира 23 игроков. Максимум можно заявить 25 хоккеистов. В Братиславе с командой тренируются защитники Артем Блажиевский и Артем Зуб.

БРАТИСЛАВА, 11 мая. /ТАСС/. Нападающий ЦСКА Иван Телегин рад своему попаданию в заявку сборной России на чемпионат мира по хоккею. Об этом в субботу Телегин рассказал журналистам.

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"Некоторые ребята, защитники, до сих пор ждут [включения в заявку], стоит ждать этого момента, так как здесь собрались игроки со всего мира. Я очень рад попасть в заявку и завтра уже буду вместе с командой. Каждому тяжело, даже болельщику, смотреть матч своей команды с трибуны, нервов больше тратишь, чем на льду. Хочется выйти, помочь команде, что-то сделать", - отметил Телегин.

В первом матче группового этапа сборная России выиграла у команды Норвегии со счетом 5:2. "Впечатление от игры хорошее, самое главное, выиграли. У нас есть хорошие игроки, которые умеют забивать, и вчера они это показали", - сказал Телегин.

Следующий матч на чемпионате мира сборная России проведет с командой Австрии 12 мая.