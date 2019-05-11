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Синхронистки Колесниченко и Ромашина выиграли техническую программу на Кубке Европы

Вторыми стали украинки Марта Федина и Анастасия Савчук
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко EPA/JUANJO MARTIN
Описание
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко
© EPA/JUANJO MARTIN

ТАСС, 11 мая. Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли техническую программу среди дуэтов на Кубке Европы по синхронному плаванию в Санкт-Петербурге. Результат российских спортсменок составил 95,3768 балла.

Вторыми стали украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (91,6143 балла). Замкнул тройку призеров еще один российский дуэт в составе Варвары Креопаловой и Алены Матвиенко (87,7761).

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Произвольные программы дуэты представят в воскресенье.

Кубок Европы является квалификационным турниром к Олимпийским играм 2020 года, в программу Олимпийских игр входят групповые соревнования и соревнования дуэтов. Победитель соревнований в Санкт-Петербурге по итогам двух программ в каждой из дисциплин получит прямую путевку на Игры в Токио.

Кубок Европы по синхронному плаванию завершится 12 мая. Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.

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