"Енисей" крупно проиграл "Краснодару" и досрочно покинул Российскую премьер-лигу

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Красноярский "Енисей" уступил "Краснодару" со счетом 0:4 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишился шансов сохранить место в высшем дивизионе чемпионата России по итогам сезона-2018/19. Встреча прошла в Красноярске на стадионе "Центральный".
Голы забили Виктор Классон (32-я минута), Юрий Газинский (36), Иван Игнатьев (78) и Магомед-Шапи Сулейманов (87). На 12-й минуте из-за травмы был заменен полузащитник "Енисея" Александр Зотов, вместо него на поле появился Валерий Кичин.
"Енисей" (19 очков в 28 матчах) за два тура до конца чемпионата потерял шансы догнать в турнирной таблице "Уфу", которая располагается на 14-м месте (27 матчей, 26 очков), дающем право участвовать в стыковых матчах за право сыграть в следующем сезоне РПЛ. Текущий сезон стал для "Енисея" первым в истории в элитном дивизионе чемпионата России. Красноярский клуб завоевал право участия в РПЛ 20 мая 2018 года, победив в стыковых матчах махачкалинский "Анжи" (3:0; 3:4), который, несмотря на поражение, остался в высшем дивизионе из-за лишения лицензии пермского "Амкара". В пятницу "Анжи" досрочно вылетел из РПЛ, проиграв в домашнем матче тульскому "Арсеналу" со счетом 0:1.
"Краснодар" прервал шестиматчевую беспроигрышную серию "Енисея" (две победы, четыре ничьи) в домашних встречах чемпионата России. 20-летний вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов впервые сумел не пропустить в матче на выезде, в домашних встречах РПЛ голкипер пять раз завершал игры без пропущенных мячей. В матче первого круга "Краснодар" тоже разгромил "Енисей" (3:0), краснодарский клуб стал первым, кто сумел дважды крупно обыграть красноярцев в текущем сезоне.
В турнирной таблице "Краснодар" с 50 очками после 28 матчей занимает третье место, дающее право сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. На данный момент краснодарцы на пять баллов опережают ЦСКА, имеющий матч в запасе. В следующем туре "Енисей" 19 мая примет московское "Динамо". "Краснодар" в тот же день на выезде сыграет с тульским "Арсеналом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|27
|18
|4
|5
|50-26
|58
|2
|Локомотив
|28
|15
|7
|6
|42-26
|52
|3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|51-23
|50
|4
|ЦСКА
|27
|12
|9
|6
|38-20
|45
|5
|Арсенал
|28
|12
|9
|7
|37-27
|45
|6
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|33-28
|43
|7
|Ростов
|28
|9
|11
|8
|24-22
|38
|8
|Оренбург
|28
|10
|7
|11
|35-34
|37
|9
|Ахмат
|27
|9
|9
|9
|25-26
|36
|10
|Рубин
|28
|7
|14
|7
|24-29
|35
|11
|Урал
|28
|9
|7
|12
|29-43
|34
|12
|Динамо
|28
|6
|13
|9
|23-23
|31
|13
|Крылья Советов
|27
|8
|4
|15
|23-36
|28
|14
|Уфа
|27
|5
|11
|11
|24-30
|26
|15
|Анжи
|28
|5
|5
|18
|13-48
|20
|16
|Енисей
|28
|4
|7
|17
|21-49
|19