"Енисей" крупно проиграл "Краснодару" и досрочно покинул Российскую премьер-лигу

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Красноярский "Енисей" уступил "Краснодару" со счетом 0:4 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишился шансов сохранить место в высшем дивизионе чемпионата России по итогам сезона-2018/19. Встреча прошла в Красноярске на стадионе "Центральный".

Голы забили Виктор Классон (32-я минута), Юрий Газинский (36), Иван Игнатьев (78) и Магомед-Шапи Сулейманов (87). На 12-й минуте из-за травмы был заменен полузащитник "Енисея" Александр Зотов, вместо него на поле появился Валерий Кичин.

"Енисей" (19 очков в 28 матчах) за два тура до конца чемпионата потерял шансы догнать в турнирной таблице "Уфу", которая располагается на 14-м месте (27 матчей, 26 очков), дающем право участвовать в стыковых матчах за право сыграть в следующем сезоне РПЛ. Текущий сезон стал для "Енисея" первым в истории в элитном дивизионе чемпионата России. Красноярский клуб завоевал право участия в РПЛ 20 мая 2018 года, победив в стыковых матчах махачкалинский "Анжи" (3:0; 3:4), который, несмотря на поражение, остался в высшем дивизионе из-за лишения лицензии пермского "Амкара". В пятницу "Анжи" досрочно вылетел из РПЛ, проиграв в домашнем матче тульскому "Арсеналу" со счетом 0:1.

"Краснодар" прервал шестиматчевую беспроигрышную серию "Енисея" (две победы, четыре ничьи) в домашних встречах чемпионата России. 20-летний вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов впервые сумел не пропустить в матче на выезде, в домашних встречах РПЛ голкипер пять раз завершал игры без пропущенных мячей. В матче первого круга "Краснодар" тоже разгромил "Енисей" (3:0), краснодарский клуб стал первым, кто сумел дважды крупно обыграть красноярцев в текущем сезоне.

В турнирной таблице "Краснодар" с 50 очками после 28 матчей занимает третье место, дающее право сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. На данный момент краснодарцы на пять баллов опережают ЦСКА, имеющий матч в запасе. В следующем туре "Енисей" 19 мая примет московское "Динамо". "Краснодар" в тот же день на выезде сыграет с тульским "Арсеналом".