Синхронистки Колесниченко и Ромашина подготовили техническую программу для ОИ-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина подготовили техническую программу, которую они собираются исполнять на Олимпийских играх в Токио. Спортсменки рассказали журналистам, что на Играх 2020 года они будут использовать программу, которую в субботу представили на Кубке Европы.

Кубок Европы по синхронному плаванию, который проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 12 мая, является для Колесниченко и вернувшейся в спорт Ромашиной последним стартом перед июльским чемпионатом мира в Южной Корее. Спортсменки выиграли техническую программу на Кубке Европы, показав результат 95,3768 балла.

"Эту программу мы собираемся использовать не только на чемпионате мира, мы ее хотим оставить на Олимпийские игры в Токио. Именно поэтому у нас на спинах изображены иероглифы, означающие название японской столицы. Мы очень надеемся получить лицензию, которая даст нам возможность поехать на Игры", - сказала Ромашина.

29-летняя Ромашина возобновила карьеру после рождения ребенка. Этап Мировой серии в Казани, который прошел в апреле, стал первым стартом для пятикратной олимпийской чемпионки после возвращения. "Возвращение далось мне достаточно спокойно, комфортно, ничего нового в синхронном плавании не случилось, слава богу. Физически и морально я была готова, хотя уезжать из дома, оставляя там маленького ребенка, тяжело, но в командировках я недолго, так что все в порядке", - сказала она.

На Олимпийских играх дуэты демонстрируют две программы: техническую и произвольную.