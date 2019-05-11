Дуэт Колесниченко и Ромашиной будет готовиться к Олимпиаде без запасной синхронистки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Запасной синхронистки у Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной при подготовки к Олимпийским играм в Токио не будет. Об этом журналистам в субботу сообщила тренер дуэта Татьяна Данченко.

Олимпийские чемпионки Ромашина и Колесниченко в субботу стартовали на Кубке Европы, который проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 12 мая. Спортсменки выиграли техническую программу, показав результат 95,3768 балла. Колесниченко была запасной у дуэта Ромашиной с Натальей Ищенко перед Олимпийскими играми 2016 года и полностью разучивала их программы.

"Нет, у нас, к сожалению, нет запасной и вряд ли будет. Так что будем надеяться на бога", - сказала Данченко.

"А запасная всегда нужна, она нужна для мотивации основных спортсменок, для подстраховки тех моментов, если, не дай бог, что-то со здоровьем у кого-то серьезное случится. Такие сложные программы, которые мы готовим для Олимпиады, их нельзя выучить за неделю, за две или даже за несколько месяцев. Их нужно готовить год", - пояснила она.

Кубок Европы в Санкт-Петербурге станет для Колесниченко и вернувшейся в спорт Ромашиной последним стартом перед июльским чемпионатом мира в Южной Корее. Данченко сообщила, что заключительный этап подготовки к турниру дуэт проведет в Иркутске, куда спортсменки прилетят за две недели до старта чемпионата мира.