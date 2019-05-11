Футбольные клубы "Сочи" и "Тамбов" досрочно вышли в Российскую премьер-лигу

ТАСС, 11 мая. Томская "Томь" уступила ярославскому "Шиннику" со счетом 0:1 в гостевом матче 36-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), благодаря чему "Сочи" и "Тамбов" гарантировали себе участие в розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.

Гол в ворота "Томи" забил 37-летний нападающий "Шинника" Эльдар Низамутдинов (6-я минута).

Идущая третьей с 60 очками после 36 матчей в турнирной таблице ФНЛ "Томь" за два тура до конца чемпионата потеряла шансы догнать "Сочи" и "Тамбов", которые на данный момент имеют по 67 очков в 35 встречах и занимают первые две строчки.

"Сочи" был образован летом 2018 года на основе санкт-петербургского "Динамо". Команда проводит домашние матчи на стадионе "Фишт", принявшем шесть встреч чемпионата мира 2018 года.

"Тамбов" основан в 2013 году, с сезона-2016/17 команда выступает в ФНЛ. Год назад тамбовский клуб занял четвертое место и завоевал право сыграть в стыковых матчах за право участвовать в РПЛ. По сумме двух матчей "Тамбов" уступил пермскому "Амкару" (0:2; 0:1), который впоследствии покинул высший дивизион из-за лишения лицензии.

"Тамбов" проводит домашние матчи на стадионе "Спартак", который будет реконструирован к играм команды в РПЛ. Ожидается, что работы будут завершены к сентябрю. До этого момента домашние встречи клуб будет проводить на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске, который летом прошлого года принимал четыре игры чемпионата мира по футболу.

Ранее стало известно, что ФНЛ досрочно покинули петербургский "Зенит-2", "Тюмень" и новосибирская "Сибирь".