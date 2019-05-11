Гонщик "Мерседеса" Боттас выиграл квалификацию Гран-при Испании

ТАСС, 11 мая. Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации пятого этапа чемпионата - Гран-при Испании.

Лучший круг Боттас проехал за 1 минуту 15,406 секунды. Вторым стал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон (отставание - 0,634 секунды), третье место занял немец Себастьян Феттель из команды "Феррари" (+0,866). Боттас третий раз подряд в нынешнем сезоне выиграл квалификацию этапа.

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят с отставанием в 2,167 секунды занял девятую позицию. Его напарник таец Александер Албон выбыл во втором сегменте квалификации и стал 12-м.

Гонка пройдет в воскресенье, начало - 15:10 мск.