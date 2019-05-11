Юрченко: футболисты "Енисея" испытывают только негативные эмоции после вылета из РПЛ

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Футболисты красноярского "Енисея" испытывают только негативные эмоции после того, как команда вылетела из Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС по телефону в субботу заявил вратарь "Енисея" Давид Юрченко.

В субботу "Енисей" в матче 28-го тура РПЛ уступил дома "Краснодару" со счетом 0:4 и лишился шансов сохранить место в высшем дивизионе чемпионата России по итогам сезона-2018/19.

"Почему вылетела команда, лучше спрашивать у тренерского штаба, я не могу комментировать. Эмоции остались только негативные, к сожалению, больше ничего, нехорошо, что команда вылетела. Дома мы не так много матчей сыграли, хочется поблагодарить болельщиков за их поддержку, терпение, веру в нас, команду, коллектив и весь клуб, хочется сказать им спасибо. С партнерами ситуацию еще не обсуждали, сейчас это бессмысленно, потому что все кипят, все на эмоциях, поэтому адекватного обсуждения не получится, нужно чуть-чуть подождать", - заявил Юрченко.

Контракт 33-летнего Юрченко с "Енисеем" истекает в конце июня текущего года. "Разговоров о продлении еще не было. Переговоров с другими клубами еще не вел", - отметил голкипер.

Текущий сезон стал для "Енисея" первым в истории в элитном дивизионе чемпионата России.