Синхронист Мальцев заявил, что не теряет надежды выступить на Олимпийских играх

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы российский синхронист Александр Мальцев надеется, что ему удастся выступить на Олимпиаде благодаря включению соревнований микст-дуэтов в программу Игр. Об этом 23-летний спортсмен рассказал в субботу ТАСС в Санкт-Петербурге, где проходит Кубок Европы по синхронному плаванию.

В настоящее время вопрос включения турнира микст-дуэтов в олимпийскую программу не решен, дисциплина может появиться на Играх 2024 года в Париже.

"Конечно, я надеюсь [на включение микста в олимпийскую программу], потому что я сейчас прикладываю все усилия для этого и запустил кампанию "Mixed to Olympics" в соцсетях, где всячески агитирую за то, чтобы микст-дуэты вошли в программу Олимпийских игр", - сказал Мальцев.

Спортсмен добавил, что сейчас он не загадывает вперед, не строит далеко идущих планов, а тренируется и готовится к чемпионату мира. Говоря о дуэте с Майей Гурбанбердиевой, Мальцев отметил, что за два года у них сложилось взаимопонимание и что им комфортно работать вместе.

Текущий год спортсмен считает очень насыщенным с точки зрения количества соревнований. "У нас в этом году очень много этапов мировых серий, в которых мы участвуем. Сейчас уже в трех поучаствовали, Кубок Европы приходится пропускать из-за болезни Майи, и дальше мы еще должны выступить на двух этапах Мировой серии, и дальше чемпионат мира", - пояснил он. Говоря о целях на мировое первенство, спортсмен сказал, что их дуэт рассчитывает "только на первое место".

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Кванджу (Южная Корея) с 12 по 28 июля.