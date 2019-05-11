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Британский боксер Ярд подписал контракт на бой с Ковалевым

Место поединка будет объявлено в ближайшее время
Энтони Ярд (справа) Steven Paston/PA via AP
Описание
Энтони Ярд (справа)
© Steven Paston/PA via AP

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Британский боксер Энтони Ярд подписал контракт на поединок с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг россиянином Сергеем Ковалевым. Об этом ТАСС сообщили в команде британца.

Ранее сообщалось, что проведение поединка планируется 29 июня в России.

"Энтони подписал контракт на бой. В ближайшее время будет объявлено место поединка", - сказал собеседник агентства.

На счету Ковалева 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья. Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

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