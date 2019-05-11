Задача "Тамбова" на следующий сезон - сохранить место в Российской премьер-лиге

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Перед футбольным клубом "Тамбов", который в субботу досрочно гарантировал себе выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ), в следующем сезоне будет стоять задача по сохранению места в элитном дивизионе российского футбола. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

В субботу "Тамбов" гарантировал себе повышение в классе после того, как идущая третьей в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Томь", проиграв "Шиннику" (0:1), за два тура до конца чемпионата потеряла шансы напрямую выйти в РПЛ.

"Не скажу, что рассчитывали [на помощь "Шинника"], но думали об этом, - сказал Худяков. - Хорошо было бы выйти в Российскую премьер-лигу в прошлом туре, когда дома играли с "Факелом" - пришел весь город, был полный стадион, люди ждали этого праздника, но мы сыграли 0:0, не смогли порадовать болельщиков. Конечно, когда выходишь в РПЛ, приятнее делать это на домашнем стадионе, ничего страшного, значит так надо было".

"Цель в премьер-лиге? Однозначно, на первый год - сохранить прописку", - добавил он.

Говоря о будущем главного тренера команды Александра Григоряна, спортивный директор отметил, что контракт специалиста рассчитан еще на один год. "Думаю, ставка будет сделана на опытных игроков, которые помогут нам решить задачу и остаться в РПЛ. Будем рассматривать варианты и с арендой, и со свободными агентами", - отметил Худяков.

Спортивный директор команды ответил отрицательно на вопрос о том, нет ли у "Тамбова" финансовых проблем, которые могут помешать команде выступить в элитном дивизионе.