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Футбол в России

РФС рассмотрит вопрос допуска "Сочи" и "Тамбова" к участию в премьер-лиге 15 мая

В субботу "Сочи" и "Тамбов" по спортивному принципу обеспечили себе участи в премьер-лиге

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Комиссия по лицензированию Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит заявки "Сочи" и "Тамбова" о допуске к участию в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2019/2020 15 мая. Об этом ТАСС в субботу сообщил начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин.

В субботу "Тамбов" и "Сочи" по спортивному принципу обеспечили себе участие в премьер-лиге в следующем сезоне.

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"14 и 15 мая будут комиссии. 14 мая будет заседание по [нынешним клубам] РПЛ, 15 мая - по ФНЛ и ПФЛ. Все клубы подали заявки. "Сочи" и "Тамбов" подали заявки на лицензирование для участия в премьер-лиге", - сказал Летин.

"Тамбов" проводит домашние матчи на стадионе "Спартак", который будет реконструирован к играм команды в РПЛ. Ожидается, что работы будут завершены к сентябрю. До этого момента домашние встречи клуб будет проводить на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске, который летом прошлого года принял четыре игры чемпионата мира.

"Сочи" был образован летом 2018 года на основе санкт-петербургского "Динамо". Команда проводит домашние матчи на стадионе "Фишт", принявшем шесть встреч чемпионата мира 2018 года.

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