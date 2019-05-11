"Ахмат" обыграл "Крылья Советов" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 11 мая. Грозненский "Ахмат" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 2:1 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
В составе победителей дублем отметился Аблай Мбенг (3-я, 42-я минуты), у проигравших отличился Тарас Бурлак (44).
"Ахмат" прервал серию из трех ничьих, "Крылья Советов" не могут победить на протяжении пяти матчей первенства страны (одна ничья, четыре поражения).
В турнирной таблице "Ахмат" занимает седьмое место, набрав 39 очков. "Крылья Советов" с 28 очками идут на 13-й позиции. 13-я и 14-я команды по итогам сезона сыграют в переходных матчах с четвертой и третьей командами Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) соответственно за право принять участие в следующем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ). От московского "Динамо", занимающего 12-е место, которое дает право напрямую сохранить место в РПЛ, самарскую команду за два тура до конца чемпионата отделяет три очка, от идущей 14-й "Уфы", имеющей игру в запасе, - два.
В следующем туре "Ахмат" в гостях сыграет с ЦСКА, "Крылья Советов" примут столичный "Спартак". Обе встречи пройдут 18 мая.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|27
|18
|4
|5
|50-26
|58
|2
|Локомотив
|28
|15
|7
|6
|42-26
|52
|3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|51-23
|50
|4
|ЦСКА
|27
|12
|9
|6
|38-20
|45
|5
|Арсенал
|28
|12
|9
|7
|37-27
|45
|6
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|33-28
|43
|7
|Ахмат
|28
|10
|9
|9
|27-29
|39
|8
|Ростов
|28
|9
|11
|8
|24-22
|38
|9
|Оренбург
|28
|10
|7
|11
|35-34
|37
|10
|Рубин
|28
|7
|14
|7
|24-29
|35
|11
|Урал
|28
|9
|7
|12
|29-43
|34
|12
|Динамо
|28
|6
|13
|9
|23-23
|31
|13
|Крылья Советов
|28
|8
|4
|16
|24-38
|28
|14
|Уфа
|27
|5
|11
|11
|24-30
|26
|15
|Анжи
|28
|5
|5
|18
|13-48
|20
|16
|Енисей
|28
|4
|7
|17
|21-49
|19