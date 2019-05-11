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Футбол в России

"Ахмат" обыграл "Крылья Советов" в матче чемпионата России по футболу

Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 2:1

ТАСС, 11 мая. Грозненский "Ахмат" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 2:1 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.

В составе победителей дублем отметился Аблай Мбенг (3-я, 42-я минуты), у проигравших отличился Тарас Бурлак (44).

"Ахмат" прервал серию из трех ничьих, "Крылья Советов" не могут победить на протяжении пяти матчей первенства страны (одна ничья, четыре поражения).

В турнирной таблице "Ахмат" занимает седьмое место, набрав 39 очков. "Крылья Советов" с 28 очками идут на 13-й позиции. 13-я и 14-я команды по итогам сезона сыграют в переходных матчах с четвертой и третьей командами Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) соответственно за право принять участие в следующем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ). От московского "Динамо", занимающего 12-е место, которое дает право напрямую сохранить место в РПЛ, самарскую команду за два тура до конца чемпионата отделяет три очка, от идущей 14-й "Уфы", имеющей игру в запасе, - два.

В следующем туре "Ахмат" в гостях сыграет с ЦСКА, "Крылья Советов" примут столичный "Спартак". Обе встречи пройдут 18 мая.

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит27184550-2658
2Локомотив28157642-2652
3Краснодар28148651-2350
4ЦСКА27129638-2045
5Арсенал28129737-2745
6Спартак27127833-2843
7Ахмат28109927-2939
8Ростов28911824-2238
9Оренбург281071135-3437
10Рубин28714724-2935
11Урал28971229-4334
12Динамо28613923-2331
13Крылья Советов28841624-3828
14Уфа275111124-3026
15Анжи28551813-4820
16Енисей28471721-4919
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