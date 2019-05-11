"Ахмат" обыграл "Крылья Советов" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 11 мая. Грозненский "Ахмат" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 2:1 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.

В составе победителей дублем отметился Аблай Мбенг (3-я, 42-я минуты), у проигравших отличился Тарас Бурлак (44).

"Ахмат" прервал серию из трех ничьих, "Крылья Советов" не могут победить на протяжении пяти матчей первенства страны (одна ничья, четыре поражения).

В турнирной таблице "Ахмат" занимает седьмое место, набрав 39 очков. "Крылья Советов" с 28 очками идут на 13-й позиции. 13-я и 14-я команды по итогам сезона сыграют в переходных матчах с четвертой и третьей командами Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) соответственно за право принять участие в следующем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ). От московского "Динамо", занимающего 12-е место, которое дает право напрямую сохранить место в РПЛ, самарскую команду за два тура до конца чемпионата отделяет три очка, от идущей 14-й "Уфы", имеющей игру в запасе, - два.

В следующем туре "Ахмат" в гостях сыграет с ЦСКА, "Крылья Советов" примут столичный "Спартак". Обе встречи пройдут 18 мая.