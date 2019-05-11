СМИ: Маррей может сыграть на Уимблдоне в парных соревнованиях

ТАСС, 11 мая. Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей может принять участие в парных соревнованиях на Уимблдоне в 2019 году. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Tennis World USA.

По информации источника, Маррей, которому 15 мая исполнится 32 года, может успеть восстановиться к Уимблдону, стартующему 1 июля. Сообщается, что в паре с британцем может сыграть его брат Джейми Маррей. Также есть вероятность того, что они примут участие и в турнире Queen's Club Championships, который пройдет 17-23 июня в Лондоне.

Ранее Маррей сообщил, что Открытый чемпионат Австралии - 2019, на котором теннисист проиграл в первом круге, может стать последним турниром в его карьере. Спортсмен получил травму бедра в июле 2017 года, позднее Маррей перенес две операции - в 2018 и 2019 годах. В марте он заявил, что избавился от болей в бедре и намерен продолжить карьеру.

На счету Маррея 45 титулов в одиночном разряде, из которых три - на турнирах Большого шлема, он побеждал на Открытом чемпионате США (2012) и на Уимблдоне (2013, 2016). Спортсмен пять раз доходил до финала Открытого чемпионата Австралии (2010, 2011, 2013, 2015, 2016). Он является единственным теннисистом, завоевавшим два олимпийских золота (2012, 2016) в мужском одиночном разряде. В статусе первой ракетки мира британец провел 41 неделю.