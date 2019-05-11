"Бавария" сыграла вничью с "Лейпцигом" в матче чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 11 мая. Футболисты мюнхенской "Баварии" сыграли вничью с "Лейпцигом" со счетом 0:0 в гостевом матче 33-го тура чемпионата Германии.

На 50-й минуте полузащитник "Баварии" Леон Горецка забил гол, который был отменен из-за офсайда после просмотра арбитрами видеоповтора.

"Лейпциг" довел свою беспроигрышную серию в чемпионате Германии до 15 матчей. Последний раз в рамках национального первенства клуб из Лейпцига уступал в матче против дортмундской "Боруссии" (0:1) 19 января. У "Баварии" аналогичная серия теперь насчитывает 13 матчей.

Дортмундская "Боруссия", борющаяся за чемпионство с "Баварией", обыграла дома "Фортуну" со счетом 3:2 и сократила отставание от мюнхенцев перед последним туром до двух очков. В заключительном матче национального первенства "Бавария" примет "Айнтрахт", а дортмундцы на выезде сыграют с "Боруссией" из Мёнхенгладбаха. Соперники лидеров чемпионата ведут борьбу за четвертое место, дающее право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Также после 33-го тура определились команды, покидающие высший дивизион чемпионата Германии. "Нюрнберг" уступил мёнхенгладбахской "Боруссии" со счетом 0:4 и потерял шансы остаться в первой Бундеслиге. Также лигу покинет "Ганновер", несмотря на крупную победу над "Фрайбургом" (3:0). "Штутгарт" обыграл "Вольфсбург" (3:0) и гарантировал себе участие в стыковых матчах за право играть в элитном дивизионе с третьей командой второй Бундеслиги.

"Лейпциг" занимает третье место в турнирной таблице с 66 очками после 33 матчей. В следующем сезоне клуб из Лейпцига примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Все девять матчей заключительного тура начнутся в 16:30 мск 18 мая.