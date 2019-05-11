Российские синхронистки выиграли комбинированную программу на Кубке Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Сборная России выиграла комбинированную программу в групповых соревнованиях на Кубке Европы по синхронному плаванию в Санкт-Петербурге. Результат российских спортсменок составил 91,1667 балла.

В составе российской команды выступили Антонина Базлова, Ксения Худякова, Екатерина Коссова, Ксения Ладная, Елизавета Минаева, Валерия Нестерова, Олеся Платонова, Полина Соловьева, Софья Титова и Арина Жаворонкова. Вторыми стали представительницы Италии (86,2333), третье место заняла команда Израиля (84,0667).

Кубок Европы по синхронному плаванию завершится 12 мая.