Тренер ФК "Сочи" Точилин считает, что команда способна закрепиться в премьер-лиге

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Нынешний состав футбольного клуба "Сочи" позволяет команде закрепиться в премьер-лиге в сезоне-2019/20. Такое мнение ТАСС в субботу высказал главный тренер "Сочи" Александр Точилин.

В субботу "Сочи", лидирующий в Олимп - Футбольной национальной лиге, гарантировал себе участие в розыгрыше премьер-лиги в следующем сезоне. Контракт Точилина с клубом истекает по окончании нынешнего чемпионата.

"Мы должны с руководством обсудить. Может, для премьер-лиги им нужен будет другой тренер, я не знаю их философию. У меня еще действующий контракт, играть еще два тура. Основной костяк для того, чтобы закрепиться в премьер-лиге, у команды есть, а дальше будем смотреть и искать усиления", - отметил Точилин.

"Сочи" в субботу уступил в гостях курскому "Авангарду" со счетом 1:2. "Пока еще полного осознания того, что вышли в премьер-лигу нет, игра только закончилась, надо переспать и уже потом думать о следующем сезоне. Была проделана большая работа, команда строилась не один год, четыре сезона, которые мы работаем, строился фундамент, как результат, мы дошли до премьер-лиги. Самое главное, что ребята приняли ту философию, которую мы им прививали, благодаря их мастерству, самоотдаче и работе мы добились результата", - добавил главный тренер "Сочи".

Перед началом сезона команда переехала из Санкт-Петербурга в Сочи, сменив название с "Динамо" на "Сочи". "Тяжело говорить, помог переезд в Сочи или нет. Большую роль сыграло то, что руководство посчитало, что выход в премьер-лигу нужен. Если бы мы остались в Санкт-Петербурге, все равно играли бы на такой результат", - заключил собеседник агентства.