Власти города окажут поддержку вышедшему в премьер-лигу ФК "Сочи"

В субботу "Сочи", лидирующий в Олимп - Футбольной национальной лиге, гарантировал себе участие в премьер-лиге в следующем сезоне, несмотря на поражение в гостях от курского "Авангарда" со счетом 1:2.

СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. Администрация Сочи будет в дальнейшем оказывать содействие футбольному клубу "Сочи", который в субботу обеспечил себе участие в премьер-лиге чемпионата России в следующем сезоне. Об этом ТАСС в субботу рассказал глава города Сочи Анатолий Пахомов.

"Для нашего города это долгожданное событие. Мы всегда хотели видеть "Сочи" в высшем дивизионе, но именно сейчас, я считаю, самое благоприятное для этого время. У нас теперь все для этого есть - прекрасный стадион "Фишт", где играли звезды мирового футбола, полностью соответствующие требованиям ФИФА тренировочные поля, и главное - огромный опыт проведения крупных спортивных мероприятий на высоком организационном уровне", - подчеркнул Пахомов.

Он уточнил, что город готов к более серьезным требованиям премьер-лиги. "Премьер-лига требует более серьезного отношения к безопасности, медицинскому обеспечению, транспортной логистике, более высокой подготовки волонтеров и стюардов - все должно быть на порядок выше. И мы, блестяще проведя матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, полностью к этому готовы. Администрация города, как один из основных партнеров команды "Сочи", и дальше будет всесторонне оказывать содействие клубу", - отметил мэр.

Пахомов добавил, что в настоящее время футбол является самым массовым видом спорта - только в муниципальных школах им занимается более шести тысяч детей.

Перед началом сезона команда переехала из Санкт-Петербурга в Сочи, сменив название с "Динамо" на "Сочи". Клуб проводит домашние матчи на стадионе "Фишт", принявшем шесть встреч чемпионата мира 2018 года.