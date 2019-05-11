Тренер сборной Австрии по хоккею считает, что матч с россиянами будет уроком для команды

БРАТИСЛАВА, 11 мая. /ТАСС/. Австрийские хоккеисты постараются извлечь уроки из воскресной игры чемпионата мира со сборной России. Об этом журналистам после матча с командой Латвии рассказал главный тренер австрийцев Роджер Бадер.

Сборные России и Австрии проведут матч 12 мая, начало в 13:15 мск. В первом туре россияне обыграли норвежцев со счетом 5:2, австрийцы уступили сборной Латвии - 2:5.

"В играх с такими соперниками, как сборные России и Швеции, нам необходимо учиться, и завтрашний матч для нас сродни учебе. Я смотрел игру россиян с норвежцами. Я хорошо знаю российский хоккей, так как четыре года работал с российским тренером (с Владимиром Юрзиновым в швейцарском "Клотене" в 2001-2005 годах - прим. ТАСС). У россиян отличная команда, являющаяся одним из фаворитов турнира", - сказал Бадер.

Швейцарский специалист рассказал, как его команда собирается играть против россиян. "Тяжело сказать, сколько времени мы сможем владеть шайбой. Мы будем играть так же, как и против слабых команд, и будем учиться в матчах с такими большими соперниками", - отметил он.

В матче с латвийцам после двух периодов был равный счет - 1:1. "Сборная Латвии лучше нас, в ней собраны игроки, выступающие в лучших лигах. Но мы могли сыграть вничью, у [Константина] Комарека был отличный шанс забить во втором периоде. В третьем периоде сборная Латвии выглядела очень сильной и победила заслуженно, так как считалась фаворитом", - отметил Бадер.