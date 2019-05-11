"Евпатория" выиграла у "Кызылташа" в матче чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Евпатория" на своем поле со счетом 2:0 выиграл у "Кызылташа" из Бахчисарая в матче 25-го тура чемпионата Крыма. Голы на счету Длявера Нуридинова (12-я минута) и Вадима Пронкина (68).

В еще одном матче "Крымтеплица" дома сыграла вничью со счетом 1:1 с "ТСК-Таврией".

В воскресенье пройдут заключительные матчи тура: "Инкомспорт" в Ялте примет "Гвардеец", "Океан" из Керчи на выезде сыграет с "Севастополем".

В турнирной таблице лидирует "Севастополь", набравший 44 очка, далее следуют "ТСК-Таврия" (42), "Крымтеплица" (42), "Евпатория" (35), "Инкомспорт" (31), "Океан" (30), "Кызылташ" (30), и "Гвардеец" (16).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория".