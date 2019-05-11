Вяхирева: гандболистки "Ростов-Дона" вышли в финал Лиги чемпионов благодаря характеру

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Гандболистки российского клуба "Ростов-Дон" вышли в финал Лиги чемпионов благодаря характеру и самоотдаче. Об этом заявила игрок команды Анна Вяхирева, слова которой предоставила ТАСС пресс-служба клуба.

В субботу "Ростов-Дон" выиграл у французского "Меца" со счетом 27:25 и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов. Вяхирева стала самым результативным игроком "Ростов-Дона" в этом матче, забив семь голов.

"Мы чуть потерялись во втором тайме, начало упустили, - сказала Вяхирева. - "Мец" добавил, плюс мы подсели. Слава богу, что удержали преимущество, все хорошо. Я горжусь девчонками, потому что в тяжелом втором тайме выстояли, вытерпели, додержали".

Вяхирева также отметила, что провела часть матча с травмой ноги.

В финале "Ростов-Дон" встретится с действующим победителем турнира венгерским "Дьёром", который ранее со счетом 31:22 обыграл норвежский "Кристиансенд".