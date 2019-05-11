Велогонщик Роглич победил на первом этапе многодневки "Джиро д'Италия"

ТАСС, 11 мая. Словенский велогонщик Примож Роглич из голландской команды Jumbo-Visma одержал победу на первом этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия", которая стартовала в субботу в итальянской Болонье.

29-летний спортсмен в гонке с раздельным стартом преодолел дистанцию 8 км за 12 минут 54 секунды. Второе место занял британец Саймон Йейтс из Mitchelton-Scott (19 секунд отставания). Тройку лучших замкнул итальянец Винченцо Нибали из Bahrain-Merida (+23).

Среди россиян лучшим стал Павел Сиваков из Team Ineos, занявший 28-е место и уступивший лидеру чуть более минуты. Гонщик "Катюши-Альпецин" Ильнур Закарин стал 53-м.

Первая гонка "Джиро д'Италия" состоялась в 1909 году и была организована изданием Gazzetta dello Sport. За это время больше всех титулов завоевывали итальянцы Альфредо Бинда (выступал в 1920 - 1930-е годы) и Фаусто Коппи (1940 - 1960-е), а также бельгиец Эдди Меркс (1960 - 1970-е). Трижды гонку выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (в 1994 году), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).

Маршрут "Джиро д'Италия" - 2019 протяженностью 3578,8 км проложен по территории Италии и Сан-Марино. Многодневка завершится 2 июня в Вероне.