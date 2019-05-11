Оргкомитет ЧМ по хоккею в Словакии считает, что турниру не грозит низкая посещаемость

БРАТИСЛАВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Оргкомитет чемпионата мира по хоккею в Словакии не опасается низкой посещаемости на турнире. Об этом ТАСС рассказал в субботу глава оргкомитета чемпионата мира Игор Немечек.

Организаторы объявили, что по итогам первых четырех матчей первого игрового дня все билеты, в том числе на матч сборных России и Норвегии (5:2), были проданы. Генеральный секретарь Международной федерации хоккея Хорст Лихтнер до старта турнира сообщил, что продано 80% (300 тыс.) билетов. Всего же посещаемость соревнований в Кошице и Братиславе должна составить 430 тыс. человек.

"У нас нет опасений, что может быть низкая посещаемость. Первый день для нас выдался тяжелым, были небольшие проблемы, связанные с организацией безопасности на играх. Мы просим болельщиков приходить за 1,5 часа до игры, а многие из них приходят за полчаса. Организаторы учатся, в следующие дни все будет в порядке", - сказал Немечек.

По словам руководителя оргкомитета, полностью проданы билеты на матчи турнира с участием сборных Чехии и Словакии. Ранее оргкомитет сообщал ТАСС, что проданы все билеты и на матчи турнира с участием сборной России.

"У нас была дискуссия, нужно ли, чтобы сборная Словакии играла в Кошице, поскольку на чемпионате мира в 2011 году она выступала в Братиславе. Теперь мы видим, что в Кошице большая концентрация словацких, немецких и финских болельщиков, и понимаем, что приняли правильное решение", - отметил Немечек.

Чемпионат мира завершится 26 мая.