Тамбовские власти ускорят реконструкцию стадиона после выхода "Тамбова" в РПЛ

ТАМБОВ, 11 мая. /ТАСС/. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин распорядился ускорить реконструкцию центрального стадиона "Спартак" после выхода футбольного клуба "Тамбов" в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

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В субботу "Тамбов" гарантировал себе повышение в классе после того, как идущая третьей в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Томь", проиграв "Шиннику" (0:1), за два тура до конца чемпионата потеряла шансы напрямую выйти в РПЛ.

"Губернатор Александр Никитин назвал результат футболистов фантастическим. Он уже дал задание профильному управлению, а также руководству администрации Тамбова провести работы по реконструкции стадиона "Спартак" в максимально короткие сроки, чтобы Тамбов был достойно представлен в элите российского футбола", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в администрации региона, речь идет о сентябре текущего года. Именно к этому сроку основной объем строительных работ на стадионе, позволяющих пройти лицензирование для игр в РПЛ, должен быть завершен.

Реконструкция ведется с 2017 года

По данным пресс-службы области, реконструкция центрального стадиона Тамбова была начата в 2017 году. За это время была установлена современная система освещения, на поле появился новый газон с автоматической системой полива и подогрева. В настоящий момент решается вопрос по увеличению посадочных мест на трибунах: на первом этапе их количество намерены увеличить с 5 до 10 тысяч мест, а позже довести до 15 тысяч. Ориентировочная стоимость реконструкции трибун "Спартака" составит 115 млн рублей.

Кроме того, по программе "Наследие чемпионата мира" в Тамбов безвозмездно будет передано оборудование для систем контроля доступа (СКУД) с московского стадиона "Спартак". Его стоимость составляет 150 млн рублей.

Как сообщалось, на время реконструкции стадиона "Спартак" домашние встречи клуб будет проводить на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске, который летом прошлого года принял четыре игры чемпионата мира по футболу.