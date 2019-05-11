Хет-трик 18-летнего Какко принес сборной Финляндии победу над словаками на чемпионате мира

КОШИЦЕ /Словакия/, 11 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Финляндии одержали победу со счетом 4:2 над командой Словакии в матче чемпионата мира. На игре, которая прошла на "Стил-Арене" в Кошице, присутствовал 7421 зритель.

В составе финской команды шайбы забросили Петтери Линдбом (15-я минута) и Каапо Какко (17, 50, 60). У словаков отличился Эрик Чернак (11) и Мартин Маринчин (40).

18-летний финский форвард Какко, который занимает первое место в европейском рейтинге для полевых игроков центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги на драфте 2019 года, в двух встречах турнира забросил пять шайб и вышел на первое место в списке снайперов. Кроме того, он и чешский форвард Доминик Кубалик занимают первые две строчки в списке бомбардиров первенства, имея в активе по пять очков, у Кубалика на счету два гола и три результативные передачи. Пять игроков имеют в активе по четыре очка - швейцарец Кевин Фиала (3+1), чехи Михал Фролик (3+1), Филип Гронек (2+2), Якуб Ворачек (0+4), а также латвиец Рудольфс Балцерс (1+3).

На 35-й минуте лед покинул защитник сборной Словакии Марек Дялога, которому потребовалась помощь после попадания шайбы в лицо.

До этой встречи сборные Финляндии и Словакии провели между собой 16 матчей на чемпионатах мира, в 12 из которых победу праздновали финны (11 - в основное время и один раз в овертайме). Словацкие хоккеисты одержали три победы, все из них - в основное время. Также была зафиксирована одна ничья.

В следующем туре сборная Финляндии 13 мая сыграет с американцами. Словаки в этот же день встретятся с командой Канады.