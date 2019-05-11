Хет-трик 18-летнего Какко принес сборной Финляндии победу над словаками на чемпионате мира

КОШИЦЕ /Словакия/, 11 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Финляндии одержали победу со счетом 4:2 над командой Словакии в матче чемпионата мира. На игре, которая прошла на "Стил-Арене" в Кошице, присутствовал 7421 зритель.
В составе финской команды шайбы забросили Петтери Линдбом (15-я минута) и Каапо Какко (17, 50, 60). У словаков отличился Эрик Чернак (11) и Мартин Маринчин (40).
18-летний финский форвард Какко, который занимает первое место в европейском рейтинге для полевых игроков центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги на драфте 2019 года, в двух встречах турнира забросил пять шайб и вышел на первое место в списке снайперов. Кроме того, он и чешский форвард Доминик Кубалик занимают первые две строчки в списке бомбардиров первенства, имея в активе по пять очков, у Кубалика на счету два гола и три результативные передачи. Пять игроков имеют в активе по четыре очка - швейцарец Кевин Фиала (3+1), чехи Михал Фролик (3+1), Филип Гронек (2+2), Якуб Ворачек (0+4), а также латвиец Рудольфс Балцерс (1+3).
На 35-й минуте лед покинул защитник сборной Словакии Марек Дялога, которому потребовалась помощь после попадания шайбы в лицо.
До этой встречи сборные Финляндии и Словакии провели между собой 16 матчей на чемпионатах мира, в 12 из которых победу праздновали финны (11 - в основное время и один раз в овертайме). Словацкие хоккеисты одержали три победы, все из них - в основное время. Также была зафиксирована одна ничья.
В следующем туре сборная Финляндии 13 мая сыграет с американцами. Словаки в этот же день встретятся с командой Канады.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Финляндия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|7-3
|6
|2
|Германия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-1
|3
|3
|Словакия
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|6-5
|3
|4
|Дания
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|5-4
|2
|5
|Франция
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|4-5
|1
|6
|Канада
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-3
|0
|7
|Великобритания
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-3
|0
|8
|США
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-4
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Чехия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|12-4
|6
|2
|Швейцария
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|9-0
|3
|3
|Россия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|3
|4
|Латвия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|3
|5
|Швеция
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-5
|0
|6
|Австрия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-5
|0
|7
|Италия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-9
|0
|8
|Норвегия
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|4-12
|0