"Зенит" проведет первый матч в статусе чемпиона России против ЦСКА

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Программу 28-го тура чемпионата России по футболу закроют два матча. "Спартак" в Москве встретится с "Уфой", а досрочно завоевавший титул петербургский "Зенит" примет ЦСКА, игры начнутся в 16:30 и 19:00 мск соответственно.
"Спартаку" победа нужна, чтобы продолжить борьбу за попадание в пятерку, которое дает право выступить во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Команда главного тренера Олега Кононова с 43 очками и игрой в запасе находится на шестой строчке, у занимающего пятое место тульского "Арсенала" на два балла больше. Команда из столицы Башкортостана уже не опустится в зону прямого вылета из премьер-лиги, но любой результат кроме победы осложнит ее попытки выбраться из зоны стыковых матчей.
В предстоящей встрече Кононов не сможет использовать большую группу игроков - из-за травм вне заявки останутся вратари Артем Ребров и Александр Селихов, а также защитники Илья Кутепов, Николай Рассказов и Самуэль Жиго. Под вопросом участие в игре с "Уфой" игрока обороны Сальваторе Боккетти, полузащитника Александра Ломовицкого и нападающего Луиса Адриано. Кроме того, из-за дисквалификации встречу пропустит хавбек Аяз Гулиев. У тренера "Уфы" Вадима Евсеева нет кадровых проблем, команда подошла к матчу со "Спартаком" без травмированных и дисквалифицированных.
Встреча на "Открытие-Арене" станет десятой в истории противостояния "Спартака" и "Уфы". При этом команда из одноименного города является очень неудобным соперником для москвичей - из девяти предыдущих встреч башкиры выиграли четыре, дважды сыграли вничью и потерпели три поражения. В первом круге "Спартак" под руководством Рауля Рианчо потерпел поражение со счетом 0:2, пропустив оба мяча в концовке встречи
Возвращение чемпионского кубка в Санкт-Петербург
"Зенит" после ничьей с грозненским "Ахматом" (1:1) и благодаря осечке "Локомотива" в матче с тульским "Арсеналом" (0:2) досрочно гарантировал себе первое место по итогам чемпионата. После того, как петербуржцы на выезде в напряженном матче обыграли "Краснодар" (3:2), многие ждали, что золотым для команды главного тренера Сергея Семака станет игра против ЦСКА, за который он провел 10 лет в качестве игрока. Ситуация сложилась иначе - после игры с армейцами сине-бело-голубые получат кубок победителей чемпионата России. Трофей по регламенту будет отдан "Зениту" на вечное хранение, так как команда стала чемпионом России в пятый раз.
Матч первого круга завершился убедительной победой ЦСКА (2:0). До ноябрьской встречи команды четыре раза подряд сыграли вничью (трижды со счетом 0:0, один раз - 1:1). Статистика игр в Санкт-Петербурге для гостей неутешительна - в последний раз они одержали победу над "Зенитом" в апреле 2011 года. Тогда игра завершилась со счетом 1:1, но сине-бело-голубым было присуждено поражение со счетом 0:3 за нарушение регламента - отсутствие в заявке на матч доморощенного игрока не старше 1990 года рождения (после той игры ЦСКА на поле соперника потерпел четыре поражения, трижды сыграл вничью).
При этом есть неприятная для "Зенита" тенденция. После перехода на систему осень - весна ни одна из команд, досрочно выигравших чемпионат России, не набрала ни одного очка и не забила ни одного мяча в следующих после завоевания титула матчах: в сезоне-2012/13 ЦСКА на выезде крупно уступил "Ростову" (0:3), в сезоне-2014/15 "Зенит" в Перми проиграл "Амкару" (0:1), в сезоне-2016/17 "Спартак" в Туле был разгромлен "Арсеналом" (0:3), в сезоне-2017/18 "Локомотив" там же потерпел поражение (0:2). В отличие от предыдущих случаев "Зенит" первый матч в статусе чемпиона проведет дома.
В матче с ЦСКА "Зенит" не сможет рассчитывать на травмированных полузащитников Александра Ерохина и Клаудио Маркизио. Под вопросом участие в игре получивших повреждения защитника Игоря Смольникова и нападающего Артема Дзюбы, а также продолжающего восстанавливаться от повреждения хавбека Далера Кузяева. У главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко список тех, кого он точно не сможет выпустить против чемпионов России, сводится к двум полузащитникам - продолжающему восстанавливаться от травмы Алану Дзагоеву и Константину Кучаеву, который на этой неделе вернулся к тренировкам в общей группе. Также встречу могут пропустить защитник Виктор Васин и хавбек Арнор Сигурдссон, пропустившие дерби с "Динамо" (2:2) из-за травм.
С турнирной точки зрения матч для "Зенита" менее важен, чем для ЦСКА. Петербуржцы уже решили главную задачу, тогда как их соперники еще не гарантировали себе участие в еврокубках на следующий сезон. Но сине-бело-голубые вряд ли захотят в первом матче в ранге чемпионов России терять очки. Ажиотаж вокруг матча и предвкушение вручения кубка поспособствуют тому, что команда Семака сыграет против армейцев с максимальной самоотдачей.