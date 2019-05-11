"Зенит" проведет первый матч в статусе чемпиона России против ЦСКА

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Программу 28-го тура чемпионата России по футболу закроют два матча. "Спартак" в Москве встретится с "Уфой", а досрочно завоевавший титул петербургский "Зенит" примет ЦСКА, игры начнутся в 16:30 и 19:00 мск соответственно.

"Спартаку" победа нужна, чтобы продолжить борьбу за попадание в пятерку, которое дает право выступить во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Команда главного тренера Олега Кононова с 43 очками и игрой в запасе находится на шестой строчке, у занимающего пятое место тульского "Арсенала" на два балла больше. Команда из столицы Башкортостана уже не опустится в зону прямого вылета из премьер-лиги, но любой результат кроме победы осложнит ее попытки выбраться из зоны стыковых матчей.

В предстоящей встрече Кононов не сможет использовать большую группу игроков - из-за травм вне заявки останутся вратари Артем Ребров и Александр Селихов, а также защитники Илья Кутепов, Николай Рассказов и Самуэль Жиго. Под вопросом участие в игре с "Уфой" игрока обороны Сальваторе Боккетти, полузащитника Александра Ломовицкого и нападающего Луиса Адриано. Кроме того, из-за дисквалификации встречу пропустит хавбек Аяз Гулиев. У тренера "Уфы" Вадима Евсеева нет кадровых проблем, команда подошла к матчу со "Спартаком" без травмированных и дисквалифицированных.

Встреча на "Открытие-Арене" станет десятой в истории противостояния "Спартака" и "Уфы". При этом команда из одноименного города является очень неудобным соперником для москвичей - из девяти предыдущих встреч башкиры выиграли четыре, дважды сыграли вничью и потерпели три поражения. В первом круге "Спартак" под руководством Рауля Рианчо потерпел поражение со счетом 0:2, пропустив оба мяча в концовке встречи

Возвращение чемпионского кубка в Санкт-Петербург

"Зенит" после ничьей с грозненским "Ахматом" (1:1) и благодаря осечке "Локомотива" в матче с тульским "Арсеналом" (0:2) досрочно гарантировал себе первое место по итогам чемпионата. После того, как петербуржцы на выезде в напряженном матче обыграли "Краснодар" (3:2), многие ждали, что золотым для команды главного тренера Сергея Семака станет игра против ЦСКА, за который он провел 10 лет в качестве игрока. Ситуация сложилась иначе - после игры с армейцами сине-бело-голубые получат кубок победителей чемпионата России. Трофей по регламенту будет отдан "Зениту" на вечное хранение, так как команда стала чемпионом России в пятый раз.