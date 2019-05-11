Хоккеисты сборной России сыграют с австрийцами на чемпионате мира

БРАТИСЛАВА, 12 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в своем втором матче на чемпионате мира сыграет в рамках группы B с командой Австрии. Матч подопечных Ильи Воробьева на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе начнется в 13:15 мск.

В состав сборной России на данный момент входят 23 игрока, в субботу на турнир был заявлен форвард ЦСКА Иван Телегин. В ближайшее время тренерский штаб должен дозаявить защитника "Колорадо" Никиту Задорова, который задержался в Америке из-за проблем с визой. При этом Воробьев сказал, что рассчитывает на участие Задорова в ближайшей игре. Перед стартовым матчем на турнире таким же образом команду пополнил Владислав Гавриков из "Коламбуса" - он принял участие в поединке, несмотря на прилет накануне игры.

Матч с австрийцами, как и стартовую игру против норвежцев (5:2), стоит рассматривать прежде всего как этап адаптации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) к европейским площадкам и подготовки к встречам с более грозными соперниками.

Бывший помощник Юрзинова против россиян

Сборная Австрии впервые с 2005 года задержалась в элитном дивизионе чемпионата мира на два сезона. На прошлогоднем мировом первенстве в Дании австрийцы играли в группе со сборной России и уступили со счетом 0:7. Главным тренером команды является швейцарец Роджер Бадер, который четыре года проработал помощником Владимира Юрзинова в швейцарском "Клотене".