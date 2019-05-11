Циципас обыграл Надаля и сыграет с Джоковичем в финале "Мастерса" в Мадриде

ТАСС, 12 мая. Грек Стефанос Циципас победил испанца Рафаэля Надаля в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Мадриде.

20-летний Циципас (9-е место в рейтинге ATP) обыграл 32-летнего Надаля (2) со счетом 6:4, 2:6, 6:3 за 2 часа 36 минут. В финале он в воскресенье сыграет с сербом Новаком Джоковичем (1), который ранее в своей встрече 1/2 финала оказался сильнее австрийца Доминика Тима - 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).

Циципас впервые победил Надаля, три предыдущие встречи остались за испанцем. Он второй раз сыграет в решающем матче турнира серии "Мастерс".

В прошлом году на турнире в Мадриде победил немец Александр Зверев. Надаль выигрывал турнир пять раз (больше всех). В 2004 году титул в Мадриде завоевал россиянин Марат Сафин.

"Мастерс" - третья по престижности серия в мужском теннисе после турниров Большого шлема и Итогового турнира ATP, она включает девять турниров.