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НБА

СМИ: Фрэнк Вогель возглавит клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс"

Он согласовал с руководством трехлетний контракт
Фрэнк Вогель AP Photo/John Raoux
Описание
Фрэнк Вогель
© AP Photo/John Raoux

ТАСС, 12 мая. Американец Фрэнк Вогель станет новым главным тренером клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс". Об этом сообщает ESPN.

По данным журналиста ESPN Эдриана Войнаровски, Вогель согласовал трехлетний контракт с клубом. Отмечается, что в тренерский штаб войдет чемпион НБА, 10-кратный участник Матчей звезд Джейсон Кидд, который ранее возглавлял "Бруклин" и "Милуоки".

Вогелю 45 лет. В качестве главного тренера специалист работал в "Индиане" (2011-2016) и "Орландо" (2016-2018). Его высшим достижением является выход в 1/2 финала плей-офф с "Индианой" в сезонах 2012/13 и 2013/14.

"Лейкерс" с 2016 года тренировал Люк Уолтон. В прошедшем регулярном чемпионате команда заняла 10-е место в таблице Западной конференции и не вышла в плей-офф, после чего Уолтон покинул свой пост.

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