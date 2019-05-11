СМИ: Фрэнк Вогель возглавит клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс"

По данным журналиста ESPN Эдриана Войнаровски, Вогель согласовал трехлетний контракт с клубом. Отмечается, что в тренерский штаб войдет чемпион НБА, 10-кратный участник Матчей звезд Джейсон Кидд, который ранее возглавлял "Бруклин" и "Милуоки".

Вогелю 45 лет. В качестве главного тренера специалист работал в "Индиане" (2011-2016) и "Орландо" (2016-2018). Его высшим достижением является выход в 1/2 финала плей-офф с "Индианой" в сезонах 2012/13 и 2013/14.

"Лейкерс" с 2016 года тренировал Люк Уолтон. В прошедшем регулярном чемпионате команда заняла 10-е место в таблице Западной конференции и не вышла в плей-офф, после чего Уолтон покинул свой пост.